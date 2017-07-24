ОПЕК планирует переговоры с производителями нефти США

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Страны-производители нефти ОПЕК планируют в четвертом квартале 2017 года встретиться с США для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Впервые в истории ОПЕК начал диалог с производителями США, мы первые протянули им руку. Они очень тепло нас приняли и призвали нас продолжать этот диалог. Мы планируем, что в четвертом квартале мы этот диалог продолжим", - сказал он.

Баркиндо надеется, что со временем американские производители присоединятся к инициативе ОПЕК+ по сокращению добычи нефти ради стабилизации рынка.

Рост добычи нефти в США практически сводит на нет усилия нефтяного пакта ОПЕК, направленного на сокращение коммерческих запасов нефти в мире.