ОПЕК+ перевыполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 2%

Страны ОПЕК+ по итогам января-августа 2025 года перевыполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 2%, достигнув уровня исполнения сделки в 102%.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"На протяжении многих лет эта сделка показывает свою эффективность. По итогам первых восьми месяцев общий уровень исполнения соглашения составил 102% странами-участниками", - отметил Новак.

Он подчеркнул, что соглашение ОПЕК+ является примером эффективного сотрудничества между государствами. "За последние несколько месяцев мы принимали решение об увеличении добычи, то есть добровольные сокращения, введенные в 2023 году, были частично восстановлены сверх квот восемью странами", - добавил вице-премьер.