OPEC+ neft hasilatının 2 faiz azaldılması ilə bağlı razılaşmanı üstələyib
- 04 sentyabr, 2025
- 22:37
OPEC+ ölkələri 2025-ci ilin yanvar-avqust ayları üçün neft hasilatını 2 % azaltmaq öhdəliyini aşaraq, sazişin icra səviyyəsini 102 % təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya baş nazirinin müavini Aleksandr Novak "Rossiya-24" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Bu sövdələşmə illər ərzində öz effektivliyini sübut etdi. İlk səkkiz ayın nəticələrinə əsasən, sazişin iştirakçı ölkələr tərəfindən yerinə yetirilməsinin ümumi səviyyəsi 102 % təşkil edib", - Novak qeyd edib.
O, OPEC+ sazişinin dövlətlər arasında səmərəli əməkdaşlığın nümunəsi olduğunu vurğulayıb. "Son bir neçə ay ərzində biz hasilatın artırılması ilə bağlı qərarlar qəbul etdik, yəni 2023-cü ildə tətbiq edilən könüllü ixtisarlar səkkiz ölkə tərəfindən kvotadan yuxarı qismən bərpa edilib", - baş nazirin müavini əlavə edib.