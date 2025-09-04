OPEC+ neft hasilatının 2 faiz azaldılması ilə bağlı razılaşmanı üstələyib

İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    OPEC+ ölkələri 2025-ci ilin yanvar-avqust ayları üçün neft hasilatını 2 % azaltmaq öhdəliyini aşaraq, sazişin icra səviyyəsini 102 % təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya baş nazirinin müavini Aleksandr Novak "Rossiya-24" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Bu sövdələşmə illər ərzində öz effektivliyini sübut etdi. İlk səkkiz ayın nəticələrinə əsasən, sazişin iştirakçı ölkələr tərəfindən yerinə yetirilməsinin ümumi səviyyəsi 102 % təşkil edib", - Novak qeyd edib.

    O, OPEC+ sazişinin dövlətlər arasında səmərəli əməkdaşlığın nümunəsi olduğunu vurğulayıb. "Son bir neçə ay ərzində biz hasilatın artırılması ilə bağlı qərarlar qəbul etdik, yəni 2023-cü ildə tətbiq edilən könüllü ixtisarlar səkkiz ölkə tərəfindən kvotadan yuxarı qismən bərpa edilib", - baş nazirin müavini əlavə edib.

