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ОПЕК опровергла утверждения о снижении цены нефти до $50 за баррель

ОПЕК опровергла утверждения о снижении цены нефти до $50 за баррель Утверждения The Wall Street Journal о том, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман якобы предупредил участников ОПЕК+ о возможном падении цены нефти до $50 за баррель в случае несоблюдения договоренностей альянса, абсолютно
Энергетика
3 октября 2024 г. 00:56
ОПЕК опровергла утверждения о снижении цены нефти до $50 за баррель

Утверждения The Wall Street Journal о том, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман якобы предупредил участников ОПЕК+ о возможном падении цены нефти до $50 за баррель в случае несоблюдения договоренностей альянса, абсолютно необоснованны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОПЕК в соцсети X.

В организации также подчеркнули, что никакой видеовстречи или созвона ОПЕК+ на прошлой неделе, о котором пишет американское издание, не было.

"Последняя встреча ОПЕК+ перед сегодняшним заседанием мониторингового комитета состоялась 5 сентября. Сомнительные утверждения, связанные с анонимными источниками, не имеют никакого доверия и полностью сфабрикованы", - указали в ОПЕК.

Организация также обратила внимание на то, что в материале WSJ содержится фраза, якобы произнесенная саудовским министром: "Некоторым лучше замолчать и уважать свои обязательства в рамках ОПЕК+". ОПЕК подчеркнула, что все встречи альянса проходят в цивильной и уважительной манере.

"Поэтому очень тревожно, что WSJ могли опубликовать такую статью, которая не только лишена журналистской этики и профессионализма, но и демонстрирует вопиющее неуважение к министрам стран ОПЕК+", - заключили в ОПЕК.

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