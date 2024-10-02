Эр-Рияд допускает сценарий снижения цен на нефть до $50 за баррель

Нефть может подешеветь до 50 долларов за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи.

Нефть может подешеветь до 50 долларов за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил участникам альянса министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Его слова со ссылкой на источники приводит The Wall Street Journal.

По их данным, другие нефтедобывающие страны восприняли эти заявления как завуалированную угрозу ценовой войны с целью сохранения рыночной доли королевства.

Среди не соблюдающих договоренности саудовский принц выделил Ирак и Казахстан.

Эти заявления он сделал до ракетной атаки Ирана на Израиль, способствовавшей росту цен на нефть.

Власти королевства твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники. Ранее начало роста отгрузок было запланировано на 1 октября, но из-за неблагоприятной ситуации на рынке оно было отложено на два месяца.

План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов, в октябре составляет 35,24 млн баррелей в сутки по сравнению с 35,49 млн б/с в сентябре (на 247 тыс. б/с меньше).

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь членов ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу - эти снижение происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить это еще на два месяца.