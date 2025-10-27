ОПЕК+ обсудит увеличение добычи нефти в декабре на 137 тыс. б/с
- 27 октября, 2025
- 22:15
Увеличение квот по добыче нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят 2 ноября министры восьми стран ОПЕК+.
Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.
Тем не менее, планы альянса еще не полностью сформированы, подчеркивается в публикации. Мировые цены на нефть остаются нестабильными на фоне признаков надвигающегося переизбытка предложения, снижения спроса в Китае и антироссийских санкций США. Решение также может зависеть от исхода торговых переговоров между США и Китаем, заявил один из делегатов.
Фьючерсы на нефть в Лондоне торгуются около $66 за баррель после повышения на прошлой неделе из-за последних санкций против российских производителей.
Девять из десяти опрошенных Bloomberg нефтетрейдеров, нефтепереработчиков и аналитиков заявили, что также ожидают увеличения добычи на 137 тыс. б/с, тогда как один из них предсказал более существенный рост.
Восемь стран ОПЕК+ с октября возвращают на рынок ранее сокращенную нефтедобычу в объеме 1,67 млн б/с - пока принимались решения об увеличении добычи на 137 тыс. б/с, хотя источники говорили о возможном увеличении с октября сразу на 411-548 тыс. б/с.
Агентство отмечает, что решение увеличить нефтедобычу было продиктовано желанием Саудовской Аравии вернуть долю рынка, уступленную в последние годы конкурентам, таким как американские производители сланцевой нефти.
Принятие решения может быть обусловлено и политическими соображениями, поскольку наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман готовится посетить Белый дом 18 ноября. Президент Дональд Трамп неоднократно призывал к снижению цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия демонстрировала стремление к укреплению связей с США.