"OPEC+" dekabrda neft hasilatının gündə 137.000 barel artırılmasını müzakirə edəcək
- 27 oktyabr, 2025
- 22:54
Səkkiz "OPEC+" ölkəsinin nazirləri noyabrın 2-də dekabrdan neft hasilatının gündə 137 min barel artırılmasını müzakirə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Lakin, nəşr vurğulayır ki, alyansın planları hələ tam formalaşmayıb. Qlobal neft qiymətləri təklif bolluğu, Çində tələbatın azalması və ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sanksiyaları əlamətləri fonunda dəyişkən olaraq qalır. Analoji qərar ABŞ-Çin ticarət danışıqlarının nəticəsindən də asılı ola bilər.
Rusiyaya qarşı son sanksiyalar səbəbindən ötən həftə yüksələn London neft fyuçersləri barel üçün 66 dollar ətrafında satılır.
"Bloomberg" tərəfindən sorğu edilən on neft treyderi, neft emalı şirkəti və analitikdən doqquzu hasilatın gündə 137 min barel artacağını gözlədiklərini, biri isə daha əhəmiyyətli bir artım proqnozlaşdırdığını bildirib.
"OPEC+" ölkələrindən səkkizi oktyabr ayından etibarən əvvəllər azaldılmış neft hasilatını bazara gündə 1,67 milyon barel həcmində qaytarır. İndiyə qədər hasilatı gündə 137 min barel artırmaq barədə qərarlar qəbul edilib, baxmayaraq ki, mənbələr oktyabr ayından etibarən gündə 411.000-548.000 barel artımın mümkün olduğunu bildiriblər.
Agentlik qeyd edir ki, neft hasilatını artırmaq qərarı Səudiyyə Ərəbistanının son illərdə Amerika şist nefti istehsalçıları kimi rəqiblərinə itirdiyi bazar payını geri qaytarmaq istəyindən irəli gəlib.
Bu qərar, həmçinin siyasi mülahizələrdən də irəli gələ bilər, çünki Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman 18 noyabrda Ağ Evə səfər etməyə hazırlaşır. Prezident Donald Tramp dəfələrlə neft qiymətlərinin aşağı salınmasına çağırıb, Səudiyyə Ərəbistanı isə ABŞ ilə əlaqələrini gücləndirmək istəyini nümayiş etdirib.