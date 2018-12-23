Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК+ надеется на ликвидацию избытка нефти на рынке в I квартале

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефти на рынке в I квартале 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

Аль-Мазруи также добавил, что Казахстану предложили войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсудили возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана. Заседание завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Была подписана новая, бессрочная хартия, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.