ОПЕК: Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 1,38 млн б/с

Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,53 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Оценки ОПЕК по прогнозу спроса в 2025-2027 годах в отчете не претерпели изменений: в 2025-м - 105,15 млн б/с, в 2026 - 106,53 млн б/с, в 2027-м - 107,87 млн б/с. Таким образом, оценка роста спроса в следующем году сохранена на уровне 1,34 млн б/с.

Аналитики альянса повысили оценку спроса на нефть в первом квартале 2026 года на 150 тысяч б/с, до 105,74 млн б/с, в третьем - на 100 тысяч б/с, до 107,12 млн б/с, в четвертом - на 260 тысяч б/с, до 108,16 млн б/с. Прогноз на второй квартал понижен на 500 тысяч б/с, до 105,07 млн б/с.

"Прогноз на первый квартал пересмотрен в сторону повышения на основе фактических данных потребления в Китае, которые оказались выше, чем ожидалось. Прогноз на второй квартал пересмотрен в сторону понижения как для стран ОЭСР, так и для стран, не входящих в блок, в основном из-за незначительного временного ослабления роста спроса на нефть в связи с текущими событиями на Ближнем Востоке. Однако ожидается, что это ослабление будет компенсировано во второй половине года", - говорится в отчете.

По оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов (ЖУВ) странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году вырастет на 630 тыс. баррелей в сутки (б/с) к 2025 году - до 54,83 млн б/с. Основными драйверами роста добычи ЖУВ, по их мнению, станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.

В 2027 году прогнозируется рост добычи жидких углеводородов со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, на 620 тыс. б/с - до 55,45 млн б/с, что на 10 тыс. б/с выше оценки прошлого месяца. Основными драйверами увеличения предложения в следующем году станут Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.

ОПЕК ожидает роста добычи ЖУВ в США на 150 тыс. б/с в 2026 году - до 22,37 млн б/с (прогноз повышен на 50 тыс. б/с) и еще на 30 тыс. б/с в 2027 году - до 22,40 млн б/с.