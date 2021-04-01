ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти с мая

Стороны договорились нарастить добычу в мае на 350 тыс. б/с, на столько же в июне и на 441 тыс. б/с в июле

Министры стран ОПЕК+ пришли к договоренности начать восстановление добычи нефти с мая.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Да, договорились об увеличении, оно будет постепенным", - сказал он, не уточнив объемы. Речь идет о периоде с мая по июль.

Позднее два источника, участвующие в министерских переговорах, сообщили, что страны ОПЕК+ смогут восстановить добычу нефти на 1,14 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. По их данным, в мае объем увеличения составит 350 тыс. баррелей в сутки, столько же в июне и 441 тыс. баррелей в сутки в июле. Саудовская Аравия также ослабит свое добровольное сокращение добычи с мая.