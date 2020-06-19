Названа дата следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ посвятили всю встречу в четверг вопросу соблюдения дисциплины в альянсе. Саудовская Аравия настояла на том, чтобы пять стран - участниц соглашения о сокращении добычи нефти, не выполнивших договоренности в мае, представили четкий план компенсации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таких графиков на встрече удалось добиться только от Ирака и Казахстана, остальные должны представить их до 22 июня.

В состав мониторингового комитета ОПЕК+ входят восемь из 23 стран, участвующих в соглашении. Это сопредседатели комитета - Россия и Саудовская Аравия, а также Алжир, Венесуэла, Ирак, Казахстан, Кувейт и ОАЭ. Комитет, который собирается раз в месяц, следит за темпами сокращения добычи и выполнением квот, анализирует ситуацию на рынке и при необходимости может дать рекомендации по действиям альянса на нефтяном рынке.

В этот раз почти все 3,5 часа онлайн-совещания были посвящены вопросу дисциплины. Сделка по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки начала действовать в мае. В таком объеме ОПЕК+ будет урезать производство сырья до конца июля. С августа ограничения будут ослаблены, и до конца года сокращать нужно будет только 7,7 млн.

Однако в мае этот план выполнялся только на 87%, так как не все страны полностью выполняли свои обязательства. Только на 46% от своей квоты добычу сократил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% - Габон. Лучше были показатели у Казахстана - 71%, Анголы и Нигерии - по 74%. Таким образом, ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы достичь стопроцентного выполнения сделки.

Отставание от обещанных темпов сокращения добычи в ОПЕК + случалось и в предыдущие три года существования альянса. Но при кратно меньших объемах ограничений производства это мало влияло на общий показатель, тем более что Саудовская Аравия как лидер ОПЕК обычно значительно перевыполняла свои обязательства, подавая пример. Таким образом, план по сокращению добычи альянсом в целом часто был реализован более чем на 100%.

Все изменилось, когда речь зашла о беспрецедентных объемах ограничений, ведь по действующему соглашению каждая страна ОПЕК+ жертвует почти четвертью добычи - 23%. Ирак объяснял низкий уровень исполнения сделки техническими и финансовыми трудностями. Казахстан признал, что не смог в мае довести темпы сокращения производства нефти до планового из-за "инертности отрасли". Министры обеих стран в четверг пообещали до октября полностью компенсировать невыполнение плана. Так, Ирак планирует в июле дополнительно сократить добычу на 57 тыс. баррелей в сутки, а в августе и сентябре снижение составит еще по 258 тыс. баррелей в сутки, сообщало агентство Reuters.

Таких же графиков ждут от Нигерии, Анголы и Габона. В финальном коммюнике встречи, опубликованном на сайте ОПЕК, отмечается, что их должны представить до 22 июня. И только после этого министры ОПЕК+ проведут итоговую пресс-конференцию, которая изначально была запланирована на 18 июня.

Фокус на дисциплине на встрече в четверг исключил вероятность сохранения максимальной квоты сокращения добычи еще и на август, хотя еще несколько недель назад предлагалось обсудить такую возможность. Необходимость в продлении жестких ограничений отпала, видимо, и на фоне первых признаков роста потребления нефти в мире.

Нынешние темпы восстановления мирового спроса на нефть говорят о том, что баланс на рынке может быть достигнут уже к концу 2020 года, отмечал министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя итоги заседания комитета. "При такой динамике мы можем быстро, к концу этого года либо к середине следующего года выйти на сбалансированный рынок. То есть на снижение остатков до уровня среднего пятилетнего значения", - сказал он. Глава Минэнерго считает, что уже в июне - июле спрос и предложение на рынке нефти могут прийти в равновесие, если не считать давления, которое будут оказывать на рынок накопленные запасы.

В следующий раз мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 15 июля 2020 года.