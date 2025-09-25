Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Омар Церетели: Грузия заинтересована в опыте Азербайджана по наращиванию ВИЭ-мощностей

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 10:05
    Омар Церетели: Грузия заинтересована в опыте Азербайджана по наращиванию ВИЭ-мощностей

    Опыт Азербайджана в наращивании доли мощностей ВИЭ представляет интерес для Грузии.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели в ходе мероприятия на тему "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, Грузия приняла на себя ряд обязательств - увеличить долю потребления возобновляемой энергии к 2030 году, а также сократить выбросы парниковых газов к 2030 году до 47%.

    "Что касается возобновляемой энергии, у нас есть обязательство увеличить ее долю в потреблении до 27,4%. На данный момент эта цифра равна 19%. Грузии пока достаточно сложно довести ее до требуемой, тем не менее мы продолжаем следовать повестке Европейского союза и Секретариата Энергетического сообщества", - сказал О. Церетели.

    Он отметил, что вопрос транспонирования соответствующих регламентов и директив в национальное законодательство, над которым Грузия работает, крайне важен. "Они являются одним из необходимых условий, чтобы мы развивали энергетику и стали одними из лидеров в регионе в плане развития энергетической инфраструктуры. В этом плане вклад Азербайджана для нас крайне значим, а также опыт страны в подходе по наращиванию доли ВИЭ мощностей вызывает интерес", - добавил О. Церетели.

