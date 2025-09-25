Gürcüstan Azərbaycanın BOEM güclərinin artırılması sahəsində təcrübəsinə maraq göstərir
- 25 sentyabr, 2025
- 13:12
Gürcüstan Azərbaycanın bərpa olunan enerji güclərinin payının artırılması sahəsindəki təcrübəsi ilə maraqlanır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Omar Tsereteli Bakıda keçirilən "Yaşıl Enerji Həftəsi 2025: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya" adlı tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir sıra öhdəliklər götürüb – bu, 2030-cu ilə qədər bərpa olunan enerji istehlakının payının artırılması və 2030-cu ilə qədər istixana qazı emissiyalarının 47 % azaldılmasıdır.
"Bərpa olunan enerjiyə gəlincə, bizim onun istehlak payını 27,4 %-ə qədər artırmaq öhdəliyimiz var. Hazırda bu rəqəm 19 %-dir. Gürcüstan üçün bunu tələb olunan səviyyəyə çatdırmaq hələ ki, çox çətindir, buna baxmayaraq, biz Avropa İttifaqı və Enerji Birliyi Katibliyinin gündəliyini izləməyə davam edirik", - Ö.Tsereteli bildirib.
O qeyd edib ki, Gürcüstanın üzərində işlədiyi müvafiq qayda və direktivlərin milli qanunvericiliyə daxil edilməsi məsələsi son dərəcə vacibdir: "Bunlar energetikanı inkişaf etdirməyimiz və regionda enerji infrastrukturunun inkişafı baxımından liderlərdən birinə çevrilməyimiz üçün zəruri şərtlərdən biridir. Buna görə Azərbaycanın töhfəsi bizim üçün son dərəcə önəmlidir, həmçinin ölkənin BOEM güclərinin payının artırılmasına yanaşma təcrübəsi də maraq doğurur".