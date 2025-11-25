Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Окончательное инвестрешение по II этапу проекта "Абшерон" ожидается в 2026 году

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 11:57
    Окончательное инвестиционное решение (FID) по второму этапу разработки месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря будет принято в следующем году.

    Как сообщает "Report", об этом заявил журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов в рамках "Технической конференции SPE Каспий" в Баку.

    Ранее сообщалось, что инвестиционное решение по второй фазе проекта разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" может быть принято до конца этого года.

    Отметим, что месторождение "Абшерон" было открыто азербайджанскими геологами в 1960-х годах. Запасы газа на месторождении оцениваются в 350 млрд кубометров.

    Контракт типа PSA на разработку месторождения "Абшерон" был подписан в 2009 году между французской компанией "TotalEnergies" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана. Затем в проект вошла Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), с которой 4 августа 2023 года было подписано Соглашение о приобретении 30%-ной доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон". В настоящее время долевое участие сторон в контракте составляет SOCAR и "TotalEnergies" по 35%, ADNOC - 30%.

