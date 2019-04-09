Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана до 2025 года превысят 20 млрд долларов

Объем инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана в 2018-2025 годах превысит 20 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном издании Германо-азербайджанской торговой палаты Market Analysis Azerbaijan 2019 ("Анализ рынка Азербайджан-2019").

По расчетам группы WoodMackenzie, с 2018-го по 2025 годы инвестиции в нефтегазовый сектор страны превысят 20 млрд долларов.

Отмечено, что росту инвестиций в нефтегазовую отрасль способствовало новое и обновленное Соглашение о разделе продукции (PSA).