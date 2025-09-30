OGDC: Национальные нефтяные компании отстают от международных в вопросах публичной открытости

Национальные нефтяные компании, в отличие от международных, не раскрывают общественности информацию в вопросе сокращения выборов парниковых газов, однако у них свои цели и амбиции.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Хартии декарбонизации нефти и газа (OGDC) Пьетро Меццано на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

"Это то, что мы наблюдаем в течение последних двух лет. У них также своя корпоративная культура по сокращению выбросов парниковых газов. Они стремятся к операционному совершенству и фактически являются равноправными партнерами в этой инициативе. Сотрудничество BP-SOCAR может считаться хорошим примером в этом контексте", - отметил Меццано.

По словам эксперта, каждая компания находится на разных этапах пути декарбонизации, но в целом их можно разделить на три категории. "Компании первого кластера все еще должны работать над составлением отчетности о выбросах парниковых газов, созданием инвентаризации для расчета и лучшего понимания выбросов CO₂ и парниковых газов в целом. Также существует кластер компаний, нуждающихся в технической поддержке для определения целей декарбонизации, стратегий и амбиций в этой области. К третьему кластеру относятся компании, которым необходима поддержка в разработке планов действий по смягчению воздействия на климат и их внедрению в управляемых активах и совместных предприятиях", - сказал он.

Директор OGDC считает, что в конечном итоге это потребует различных взаимодействий с заинтересованными сторонами, обмена технологиями, сотрудничества с регулирующими органами и решения других вопросов.