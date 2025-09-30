İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Energetika
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:03
    OGDC: Milli neft şirkətləri ictimaiyyətə açıqlıqda beynəlxalq neft şirkətlərindən geri qalır

    Milli neft şirkətləri beynəlxalq neft şirkətləri qədər ictimai məkanda məlumat açıqlamırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Mavi Zona"da "Neft və Qazın Dekarbonizasiyası Xartiyası"nın (OGDC) direktoru Pietro Mezzano "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) 2-ci günündə bildirib.

    "Bu, son iki il ərzində gördüyümüzdür. Lakin milli neft şirkətlərinin hədəfləri, ambisiyaları, istixana qazı emissiyalarını azaltma mədəniyyətləri mövcuddur. Onlar əməliyyat mükəmməlliyinə can atır, əslində bu təşəbbüsdə bərabərhüquqlu tərəfdaşlardır. BP-SOCAR əməkdaşlığı bu kontekstdə yaxşı nümunə hesab edilə bilər", - deyə o qeyd edib.

    Qonağın sözlərinə görə, hər bir şirkət əslində karbonsuzlaşdırma yolunda müxtəlif mərhələlərdədir: "Ümumiyyətlə, biz üç klaster gördük. I klaster şirkətləri hələ də istixana qazı emissiyaları haqqında hesabat vermək, CO2 emissiyalarını, ümumiyyətlə istixana qazlarını hesablamaq və daha yaxşı başa düşmək üçün inventarizasiya yaratmaq üzərində işləməlidirlər. Həmçinin karbonsuzlaşdırma hədəflərini, karbonsuzlaşdırma strategiyalarını və ambisiyaları müəyyən etmək üçün texniki dəstəyə ehtiyacı olan şirkətlər klasteri də mövcuddur. III klasterə idarə etdiyiniz aktivlərdə və birgə müəssisələrinizdə necə həyata keçirmək və tətbiq etmək üçün, təsirləri yumşaltma fəaliyyət planına ehtiyacı olan və ya dəstəyə ehtiyacı olan şirkətlər aiddir. Biz bu şirkətləri bu 3 istiqamət üzrə birləşdirərək onları digər sənaye assosiasiyaları ilə əlaqələndirmənin yollarını taparaq dəstəkləyirik".

    OGDC-nin direktoru hesab edir ki, nəticə etibarilə bu, maraqlı tərəflərlə müxtəlif qarşılıqlı əlaqə, texnologiyalar, tənzimləyici orqanlarla mübadiləni və digər məsələləri tələb edəcək.

