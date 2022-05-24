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Объявлена программа Бакинской энергетической недели

Объявлена программа Бакинской энергетической недели В этом году с 1 по 4 июня в столице Азербайджана пройдет Бакинская энергетическая неделя.
Энергетика
24 мая 2022 г. 12:06
Объявлена программа Бакинской энергетической недели

В этом году с 1 по 4 июня в столице Азербайджана пройдет Бакинская энергетическая неделя.

Как сообщает Report, учитывая современные тенденции в сфере энергетики, Бакинская энергетическая неделя в Азербайджане (Baku Energy Week) объединяет 27-ю Международную выставку «Нефть и Газ Каспия», 10-ю Юбилейную Каспийскую Международную Выставку «Энергетика и Альтернативная Энергия», а также «Бакинский Энергетический Форум»,

На пресс-конференции, организованной в связи с проведением этих мероприятий, генеральный директор Iteca Caspian Фарид Мамедов отметил, что Бакинская энергетическая неделя считается самым престижным мероприятием в нефтегазовом и энергетическом секторе Каспийского региона: “В этом году в выставках и форуме примут участие 249 компаний из 30 стран. Среди стран-участниц: США, Германия, Азербайджан, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Китай, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Нидерланды, Израиль, Испания, Швейцария, Индонезия, Италия, Казахстан, Венгрия, Норвегия, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Хорватия, Япония, Греция, Узбекистан”.

Мероприятия проходят при официальной поддержке Министерства энергетики Азербайджанской Республики и SOCAR.

Спонсорами Бакинской энергетической недели являются ACWA Power, BP, Equinor, Masdar, INPEX, Turkiye Petrolleri,“Baker Hughes, Microsoft, PASHA Bank, TechnipFMC, Tenaris, TotalEnergies, Uniper, Azeri MI Drilling, AZFEN, Baku Steel Company, Caspian Drilling, Caspian Marine Services Limited, Ernst & Young, Global Energy Azerbaijan Management, Tekfen. Среди участников будут BOS Shelf, Газпромбанк, Equinor, Schlumberger и другие компании.

Среди высокопоставленных гостей заместитель премьер-министра Республики Сербской (министр горнодобывающей промышленности и энергетики), заместитель премьер-министра Республики Молдова (министр инфраструктуры и регионального развития), заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии, директор Главного управления по энергетике Еврокомиссии, министры энергетики Румынии, Болгарии, Казахстана, министр нефти Ирана, генеральный секретарь Международного энергетического форума, генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа, член правления и исполнительный директор (Bulgargaz EAD, генеральный директор консорциума TANAP.

В Баку Экспо Центре будут проведены: сессия «Передовые решения для автоматизации в нефтегазовой отрасли», сессия на тему «Значимость этапа "ввода в эксплуатацию" в реализации проекта», сессии Energy Talks («Women in power» и «Bizimkilər»), сессия: Clients vs Vendors «Как стать востребованным поставщиком на нефтегазовом рынке», сессия на тему «Хранение и управление цепочками поставок нефтепродуктов с существенно различающимися свойствами», конференция «HSE-менеджмент в нефтяной отрасли», а также презентации компаний-участников.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Enerji Həftəsinin proqramı açıqlanıb

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