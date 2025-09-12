Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцев

В январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 317,8 тыс. тонн метанола (метилового спирта), что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По состоянию на 1 сентября текущего года образовалось 44,8 тыс. тонн остатков готовой продукции.