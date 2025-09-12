İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanın 8 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:46
    Azərbaycanın 8 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 317,8 min ton həcmində metanol (metil spirit) istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin 8 ayı ilə müqayisədə 7,2 % azdır.

    Bu il sentyabrın 1-nə 44,8 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Qeyd edək ki, Metanol Bakının Qaradağ rayonundakı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Metanol Zavodunda istehsal edilir. 2013-cü ildə istismara verilmiş zavod 2016-cı ildənn SOCAR-ın törəmə müəssisəsi - "SOCAR Metanol" MMC-nin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir, 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur.

    metanol SOCAR istehsal
    Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцев

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti