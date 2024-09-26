Обсуждены возможности участия SOCAR в проектах в Пакистане

19:30

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает возможность участия в реализуемых в Пакистане проектах.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, данный вопрос обсуждался на встрече президента компании Ровшана Наджафа с послом Пакистана в Азербайджане Касимом Мохиуддином.

В ходе встречи было отмечен рост сотрудничества между двумя странами, в том числе в энергетическом секторе. Также стороны обсудили продолжение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Азербайджана в Пакистан.