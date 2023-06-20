Обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и OPEC

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф 19 июня встретился с Генеральным секретарем OPEC Хайсамом аль-Гайсом.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф 19 июня встретился с Генеральным секретарем OPEC Хайсамом аль-Гайсом.

Как сообщает Report , на встрече было выражено удовлетворение долгосрочным плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и OPEC, отмечено успешное развитие взаимоотношений.

Было отмечено, что формат OPEC+, созданный по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, имеет стратегическое значение, внося ценный вклад в регулирование нефтяных рынков, обеспечение баланса между спросом и предложением.

На встрече была подчеркнута важность устойчивого увеличения добычи углеводородов с помощью чистых технологий. В частности, было отмечено, что SOCAR уделяет особое внимание внедрению инновационных технологий с низким уровнем выбросов.

На встрече также были рассмотрены текущее состояние мировых нефтяных рынков и прогнозы на будущее, перспективы сотрудничества между SOCAR и OPEC, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.