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Обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и OPEC

Обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и OPEC Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф 19 июня встретился с Генеральным секретарем OPEC Хайсамом аль-Гайсом.
Энергетика
20 июня 2023 г. 00:20
Обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и OPEC

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф 19 июня встретился с Генеральным секретарем OPEC Хайсамом аль-Гайсом.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочным плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и OPEC, отмечено успешное развитие взаимоотношений.

Было отмечено, что формат OPEC+, созданный по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, имеет стратегическое значение, внося ценный вклад в регулирование нефтяных рынков, обеспечение баланса между спросом и предложением.

На встрече была подчеркнута важность устойчивого увеличения добычи углеводородов с помощью чистых технологий. В частности, было отмечено, что SOCAR уделяет особое внимание внедрению инновационных технологий с низким уровнем выбросов.

На встрече также были рассмотрены текущее состояние мировых нефтяных рынков и прогнозы на будущее, перспективы сотрудничества между SOCAR и OPEC, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə OPEC arasında əməkdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib

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