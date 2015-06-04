Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафига Гусейнзаде приняла вице-президента BP AGT по операциям мидстрим Крейга Вигза.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в ходе встречи прошли обсуждения по вопросам сотрудничества в экологической сфере, совместным проектам, инициативе организации GGFR "Сведению к нулю сжигания попутного газа в процессе нормальной добычи до 2030 года" и расширению Центра выбросов.

В то же время были обсуждены будущие планы по сотрудничеству между SOCAR и BP в экологической сфере.