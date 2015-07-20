Обнародована компания-производитель компрессоров для проекта TANAP

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Компания GEOil&Gas (General Electric Oil and Gas) будет производить отвечающие современным стандартам газовые турбокомпрессоры для проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, производимые для первого этапа проекта компрессоры создадут условия для бесперебойного обеспечения азербайджанским газом Турции и Европы.

Компания GEOil&Gas была выбрана в качестве наиболее подходящего кандидата для проекта TANAP вследствие того, что производимые ею компрессоры отличаются устойчивостью к высокому давлению и низким уровнем эмиссии.

Согласно заключенному контракту стоимостью несколько миллионов по производству аэродеривативных газовых турбин, продукция будет собрана в итальянской Флоренции, протестирована и в 2017 году передана партнерам проекта.

Директор GEOil&Gas по Северной Африке, Турции и Среднему Востоку Рами Гасем выразил удовлетворение в связи с участием в проекте TANAP: "Это часть начатых нами в 2012 году инвестиционных проектов стоимостью 900 млн. долларов".

По соглашению, первый этап проекта TANAP будет реализован в первой половине 2018 года.

Напомним, что компания GEOil&Gas производит более 50% вырабатываемой на основе газа энергии в Турции.