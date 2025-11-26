Объемы транспортировки нефти по БТД через Турцию сократились более чем на 6%

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через территорию Турции в январе-октябре этого года транспортировано 172,788 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ, это на 11,157 млн баррелей или 6,07% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В октябре этого года через территорию Турции по трубопроводу БТД было транспортировано 16,601 млн баррелей нефти, что на 2,419 тыс. баррелей или 12,7% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Напомним, что в 2024 году через территорию Турции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 224,142 млн баррелей нефти.