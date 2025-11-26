Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Объемы транспортировки нефти по БТД через Турцию сократились более чем на 6%

    Энергетика
    • 26 ноября, 2025
    • 11:00
    Объемы транспортировки нефти по БТД через Турцию сократились более чем на 6%

    По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через территорию Турции в январе-октябре этого года транспортировано 172,788 млн баррелей нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ, это на 11,157 млн баррелей или 6,07% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В октябре этого года через территорию Турции по трубопроводу БТД было транспортировано 16,601 млн баррелей нефти, что на 2,419 тыс. баррелей или 12,7% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

    Напомним, что в 2024 году через территорию Турции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 224,142 млн баррелей нефти.

    трубопровод БТД транспортировка нефти Турция
    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 6 %-dən çox azalıb
    Volume of BTC oil transportation via Türkiye drops over 6%

    Последние новости

    11:30

    SOCAR представила собственную data-платформу для анализа корпоративных данных

    Энергетика
    11:22
    Фото

    В Баку обсудили роль искусственного интеллекта в кибербезопасности

    Внешняя политика
    11:22

    Белозеров: Транспортная система СНГ демонстрирует высокую эффективность

    Инфраструктура
    11:15

    Тайвань объявил о планах дополнительно направить $40 млрд на закупку вооружения

    Другие страны
    11:14

    Катар назначил нового посла в Армении

    В регионе
    11:05

    АБР поможет Азербайджану в подготовке проектов для развития умной энергетики и цифровой инфраструктуры

    Финансы
    11:01

    Президент Кубы готов к углублению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:00

    Объемы транспортировки нефти по БТД через Турцию сократились более чем на 6%

    Энергетика
    10:56

    Подозреваемому в ограблении Лувра предложили €15 тыс. за кражу

    Другие страны
    Лента новостей