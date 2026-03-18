Объем транзита нефти по трубопроводу БТД сократился на 32,9%
Энергетика
- 18 марта, 2026
- 17:29
В январе-феврале 2026 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 4 млн 055,1 тыс. тонн нефти, что на 32,9% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период на трубопровод БТД пришлось 77% всех объемов транспортировки нефти.
За указанный период 83,1% нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, или 3 млн 368,7 тыс. тонн, составила нефть, добытая в Азербайджане, а 16,9%, или 686,4 тыс. тонн, - нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.
За этот период объем азербайджанской нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, сократился на 9,4%, а объем нефти, поступившей из Туркменистана и Казахстана, - на 3,5%.
