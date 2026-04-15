Объем транзита нефти по трубопроводу БТД сократился на 10%
Энергетика
- 15 апреля, 2026
- 09:58
Объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-марте 2026 года составил 6 млн 206 тыс. тонн нефти, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на нефтепровод БТД пришлось 76,9% всех объемов, транспортированных по магистральным нефтепроводам Азербайджана за отчетный период.
За указанный период 5 млн 109,6 тыс. тонн или 82,3% нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составила азербайджанская нефть, а 1 млн 96,4 тыс. тонн или 17,7% - транзитная, поступившая из Туркменистана и Казахстана.
При этом объем прокачки азербайджанской нефти в первом квартале сократился на 10,8%, а объем нефти, поступившей из Туркменистана и Казахстана, - на 4,9%
