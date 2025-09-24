Объем транспортировки нефти по БТД через Турцию сократился на 5,5%

В январе-августе 2025 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через территорию Турции транспортировано 139,45 млн баррелей нефти, что на 8,083 млн баррелей, или на 5,48% меньше, чем за 8 месяцев 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию Botaş.

При этом в августе по БТД через территорию Турции прокачено 16,694 млн баррелей нефти, что на 155 тыс. баррелей или на 0,92% меньше, чем в августе прошлого года.

Напомним, что в 2024 году по БТД через территорию Турции было транспортировано 224,142 млн баррелей нефти.