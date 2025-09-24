Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Объем транспортировки нефти по БТД через Турцию сократился на 5,5%

    Энергетика
    • 24 сентября, 2025
    • 12:59
    Объем транспортировки нефти по БТД через Турцию сократился на 5,5%

    В январе-августе 2025 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через территорию Турции транспортировано 139,45 млн баррелей нефти, что на 8,083 млн баррелей, или на 5,48% меньше, чем за 8 месяцев 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию Botaş.

    При этом в августе по БТД через территорию Турции прокачено 16,694 млн баррелей нефти, что на 155 тыс. баррелей или на 0,92% меньше, чем в августе прошлого года.

    Напомним, что в 2024 году по БТД через территорию Турции было транспортировано 224,142 млн баррелей нефти.

    нефть Баку-Тбилиси-Джейхан Botas
    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 5 %-dən çox azalıb

    Последние новости

    13:56

    Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

    Другие страны
    13:52

    В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

    Другие страны
    13:46

    Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашения

    Другие страны
    13:43

    Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.

    Внешняя политика
    13:38

    Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в США

    Другие страны
    13:37

    Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"

    Другие страны
    13:36

    Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк

    Экология
    13:35

    Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:35

    В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия

    Милли Меджлис
    Лента новостей