Объем транспортировки нефти по БТД через Турцию сократился на 5,5%
Энергетика
- 24 сентября, 2025
- 12:59
В январе-августе 2025 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через территорию Турции транспортировано 139,45 млн баррелей нефти, что на 8,083 млн баррелей, или на 5,48% меньше, чем за 8 месяцев 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию Botaş.
При этом в августе по БТД через территорию Турции прокачено 16,694 млн баррелей нефти, что на 155 тыс. баррелей или на 0,92% меньше, чем в августе прошлого года.
Напомним, что в 2024 году по БТД через территорию Турции было транспортировано 224,142 млн баррелей нефти.
