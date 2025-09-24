İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 5 %-dən çox azalıb

    Energetika
    • 24 sentyabr, 2025
    • 12:47
    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 5 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 139,450 milyon barel neft nəql edilib.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin BOTAŞ şirkətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin ilk 8 ayı ilə müqayisədə 8,083 milyon barel və ya 5,48 % azdır.

    Təkcə bu ilin avqust ayında Türkiyə ərazisi ilə BTC kəməri vasitəsilə 16,694 milyon barel neft nəql edilib. Bu da ötən ilin avqust ayı ilə müqayisədə 155 min barel və ya 0,92 % azdır.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 224,142 milyon barel neft nəql edilib.

    Qeyd edək ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də nəql olunur.

    BTC neft Türkiyə
    Объем транспортировки нефти по БТД через Турцию сократился на 5,5%

    Son xəbərlər

    13:48

    Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıb

    Ekologiya
    13:45

    Aleksandr Şarovski: Vətən müharibəsindəki qələbə yalnız Prezidentin və xalqın xidmətidir

    Daxili siyasət
    13:44

    Behzod Hamrayev: Özbəkistan və Azərbaycan statistika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Maliyyə
    13:43
    Foto

    Azərbaycan İordaniya Ticarət Palatasının təşkil etdiyi tədbirlərdə təmsil olunub

    Biznes
    13:38

    İngiltərə klubları "Milan"ın futbolçusu ilə maraqlanırlar

    Futbol
    13:31

    Pakistan aviaşirkəti beşillik fasilədən sonra Böyük Britaniyaya uçuşları bərpa edir

    Digər ölkələr
    13:29

    Moldova rəsmisi: "Azərbaycan şirkətləri infrastruktur layihələrimizə cəlb edilə bilər" - MÜSAHİBƏ

    Biznes
    13:27

    Bakı forumunda Belarusun statistik islahatları təqdim olunub

    Maliyyə
    13:26

    Moldovada parlament seçkilərində exit-poll keçirilməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti