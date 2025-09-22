Объем производства зеленой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнет 1,6 ГВт к 2030 году

К 2030 году в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется производить 1,6 гигаватта зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF"25).

Замминистра напомнил, что в Карабахе потенциал солнечной и ветровой генерации оценивается в 10 гигаватт.

"Четверть водных ресурсов Азербайджана также берет начало в этих регионах. К 2030 году планируется производить 1,6 гигаватта электроэнергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, что позволит вырабатывать в два раза больше энергии, чем требуется самому региону. Излишки могут экспортироваться через Джебраильский энергетический хаб в Нахчыван, Турцию и другие регионы", - сказал О. Зейналов.

Он также сообщил, что в настоящее время проводится оценка потенциала зеленой энергии Нахчывана.

"Компания BCG US недавно завершила технико-экономическое обоснование: технический потенциал оценивается в 25 гигаватт, экономический - примерно в 6–7 гигаватт. В рамках проекта планируется создать мощности для генерации электроэнергии в Нахчыване, а второй компонент проекта - создание межсистемной линии в Турцию, то есть прямой экспорт из Нахчывана в Турцию. Этот маршрут можно дополнительно усилить через основной Азербайджан - Джебраильский энергетический хаб, проходящий через Армению, Нахчыван и далее в Турцию", - добавил замминистра.