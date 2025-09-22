Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Объем производства зеленой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнет 1,6 ГВт к 2030 году

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 13:39
    Объем производства зеленой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнет 1,6 ГВт к 2030 году

    К 2030 году в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется производить 1,6 гигаватта зеленой энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF"25).

    Замминистра напомнил, что в Карабахе потенциал солнечной и ветровой генерации оценивается в 10 гигаватт.

    "Четверть водных ресурсов Азербайджана также берет начало в этих регионах. К 2030 году планируется производить 1,6 гигаватта электроэнергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, что позволит вырабатывать в два раза больше энергии, чем требуется самому региону. Излишки могут экспортироваться через Джебраильский энергетический хаб в Нахчыван, Турцию и другие регионы", - сказал О. Зейналов.

    Он также сообщил, что в настоящее время проводится оценка потенциала зеленой энергии Нахчывана.

    "Компания BCG US недавно завершила технико-экономическое обоснование: технический потенциал оценивается в 25 гигаватт, экономический - примерно в 6–7 гигаватт. В рамках проекта планируется создать мощности для генерации электроэнергии в Нахчыване, а второй компонент проекта - создание межсистемной линии в Турцию, то есть прямой экспорт из Нахчывана в Турцию. Этот маршрут можно дополнительно усилить через основной Азербайджан - Джебраильский энергетический хаб, проходящий через Армению, Нахчыван и далее в Турцию", - добавил замминистра.

    Орхан Зейналов зеленая энергия Карабах Восточный Зангезур Турция Нахчыван экспорт

    Последние новости

    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    14:07

    В Баку подписан Меморандум о расширении многостороннего сотрудничества

    Индивидуальные
    Лента новостей