    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda "yaşıl enerji" istehsalının həcmi 2030-cu ilə qədər 1,6 GVt-a çatacaq

    Energetika
    • 22 sentyabr, 2025
    • 14:39
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşıl enerji istehsalının həcmi 2030-cu ilə qədər 1,6 GVt-a çatacaq

    2030-cu ilə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 1,6 GVt "yaşıl enerji"nin istehsal edilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika nazirinin müavini Orxan Zeynalov I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF 25) bildirib.

    O xatırladıb ki, Qarabağda günəş və külək enerjisinin potensialı 10 GVt həcmində qiymətləndirilir.

    "Azərbaycanın su ehtiyatlarının dörddə biri də başlanğıcını bu regionlardan götürür. 2030-cu ilə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 1,6 GVt elektrik enerjisinin istehsal edilməsi planlaşdırılır ki, bu da regionun özünə lazım olan enerjidən 2 dəfə çox enerji istehsal etməyə imkan verəcək. Artıq qalan enerji Cəbrayıl enerji qovşağı vasitəsilə Naxçıvana, Türkiyəyə və digər regionlara ixrac edilə bilər", - deyə O. Zeynalov bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, hazırda Naxçıvanın "yaşıl enerji" potensialının qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.

    "BCG US" şirkəti bu yaxınlarda texniki-iqtisadi əsaslandırmanı tamamlayıb: texniki potensial 25 GVt, iqtisadi potensial isə təxminən 6-7 GVt həcmində qiymətləndirilir. Layihə çərçivəsində Naxçıvanda elektrik enerjisinin istehsalı güclərinin yaradılması nəzərdə tutulur, onun ikinci komponenti isə Türkiyəyə sistemlərarası xəttin, yəni Naxçıvandan Türkiyəyə birbaşa ixracın təşkilidir. Bu marşrutu əlavə olaraq Ermənistan və Naxçıvandan keçən Cəbrayıl enerji qovşağı vasitəsilə gücləndirmək olar", - nazir müavini əlavə edib.

    Объем производства зеленой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнет 1,6 ГВт к 2030 году

