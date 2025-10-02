Объем поставок нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан достигнет 1,7 млн тонн в 2025 году

Казахстан и Азербайджан планируют увеличить объем поставок казахстанской нефти по ключевому маршруту Актау-Баку-Джейхан до 1,7 млн тонн в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана, об этом стало известно в ходе встречи министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым в рамках Kazenergy Week-2025 в Астане.

"Важной темой переговоров стало развитие транспортной инфраструктуры. Маршрут Актау-Баку-Джейхан стал ключевой экспортной артерией для поставок казахстанской нефти. В 2023 году по нему было транспортировано 1,06 млн тонн, а в 2025 году планируется довести объем до 1,7 млн тонн", - говорится в сообщении.

Аккенженов отметил, что для Казахстана маршрут Актау-Баку-Джейхан имеет стратегическое значение. Одновременно сохраняется использование направления Баку-Супса в качестве стратегического резерва.

На встрече также обсуждались проекты двустороннего сотрудничества, включая Каспийский зеленый энергетический коридор. По итогам встречи стороны подчеркнули, что совместные проекты укрепляют стратегическое партнерство двух стран и открывают новые возможности для всего региона.