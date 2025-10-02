Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 20:51
    Объем поставок нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан достигнет 1,7 млн тонн в 2025 году

    Казахстан и Азербайджан планируют увеличить объем поставок казахстанской нефти по ключевому маршруту Актау-Баку-Джейхан до 1,7 млн тонн в 2025 году.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана, об этом стало известно в ходе встречи министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым в рамках Kazenergy Week-2025 в Астане.

    "Важной темой переговоров стало развитие транспортной инфраструктуры. Маршрут Актау-Баку-Джейхан стал ключевой экспортной артерией для поставок казахстанской нефти. В 2023 году по нему было транспортировано 1,06 млн тонн, а в 2025 году планируется довести объем до 1,7 млн тонн", - говорится в сообщении.

    Аккенженов отметил, что для Казахстана маршрут Актау-Баку-Джейхан имеет стратегическое значение. Одновременно сохраняется использование направления Баку-Супса в качестве стратегического резерва.

    На встрече также обсуждались проекты двустороннего сотрудничества, включая Каспийский зеленый энергетический коридор. По итогам встречи стороны подчеркнули, что совместные проекты укрепляют стратегическое партнерство двух стран и открывают новые возможности для всего региона.

    Aktau-Bakı-Ceyhan marşrutu ilə neft tədarükü 2025-ci ildə 1,7 milyon tona çatacaq

