İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Aktau-Bakı-Ceyhan marşrutu ilə neft tədarükü 2025-ci ildə 1,7 milyon tona çatacaq

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2025
    • 21:44
    Aktau-Bakı-Ceyhan marşrutu ilə neft tədarükü 2025-ci ildə 1,7 milyon tona çatacaq

    Qazaxıstan və Azərbaycan 2025-ci ildə Aktau-Bakı-Ceyhan marşrutu ilə Qazaxıstan neftinin tədarükünü 1,7 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır.

    "Report" Qazaxıstan Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin energetika naziri Yerlan Akkenjenov və Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov arasında Astanada keçirilən "Kazenergy Week-2025" çərçivəsində baş tutan görüşdə bildirilib.

    "Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı mühüm müzakirə mövzusu olub. Aktau-Bakı-Ceyhan marşrutu Qazaxıstan neftinin tədarükü üçün əsas ixrac arteriyasına çevrilib. 2023-cü ildə onun vasitəsilə 1,06 milyon ton yük daşınıb, 2025-ci ildə isə həcmin 1,7 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır", - məlumatda deyilir.

    Akkenjenov qeyd edib ki, Aktau-Bakı-Ceyhan marşrutu Qazaxıstan üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, Bakı-Supsa marşrutu strateji ehtiyat olaraq qalır.

    Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq layihələri, o cümlədən Xəzər Yaşıl Enerji Dəhlizi də müzakirə edilib. Görüşdən sonra tərəflər birgə layihələrin iki ölkənin strateji tərəfdaşlığını gücləndirdiyini və bütün region üçün yeni imkanlar açdığını vurğulayıblar.

    Aktau-Bakı-Ceyhan neft Nəqliyyat infrastrukturu
    Объем поставок нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан достигнет 1,7 млн тонн в 2025 году

    Son xəbərlər

    22:04

    Xətai rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:57

    Mərakeşin Baş naziri: Gənclərin etirazlarına son qoymaq üçün dialoqa hazırıq

    Digər ölkələr
    21:44

    Aktau-Bakı-Ceyhan marşrutu ilə neft tədarükü 2025-ci ildə 1,7 milyon tona çatacaq

    Energetika
    21:28

    Venesuelanın XİN başçısı: Azərbaycanın xarici siyasəti çox güclüdür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    21:18

    Putin ABŞ ilə normallaşmanı milli prioritet adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:05
    Foto

    Müharibə zamanı Azərbaycan rayonlarına və Mingəçevirə raket atılması ilə bağlı sənədlər elan olunub - MƏHKƏMƏ

    Daxili siyasət
    20:45
    Foto

    Naxçıvanda İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun iclası keçirilib

    Sosial müdafiə
    20:30

    III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana məğlub olub

    Komanda
    20:27

    FIFA-dan böyük etimad – Azərbaycanın idman siyasətinə verilən növbəti yüksək qiymət - ŞƏRH

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti