Объем экспорта газа из Азербайджана в 2019 году вырос на 22,2%

С начала эксплуатации и на 1 января этого года с месторождения "Шахдениз" экспортировано 77,6 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики за 2019 год.

В 2019 году из Азербайджана экспортировано 11 715,8 млн кубометров газа, что на 2 131,1 млн кубометров или 22,2% превышает показатель 2018 года.

За отчетный период в Грузию поставлено 2 406,1 млн кубометров газа. По газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (газ с "Шахдениз") транспортировано 1 176,4 млн кубометров, что на 73,3 млн кубометров или 6,6% больше, чем в 2018 году.

По газопроводу Газимамед-Газах Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) транспортировано 1 229,7 млн кубометров, что больше в годовом сравнении на 124,7 млн кубометров или 11,3%.

В 2019 году в Турцию экспортировано 9 141,4 млн кубометров газа с "Шахдениз" по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Это на 1 934,1 млн кубометров или 27,3% больше, чем в 2018 году. За отчетный период объем транспортировки газа по TANAP составил 2 783,7 млн кубометров.