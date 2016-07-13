​Объем экспорта азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 2%

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В июне 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 143 253 тонны азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 23% меньше по сравнению с июнем 2015 года. Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 424 400 тонн (66%) этого объема.
За январь-июнь этого года из порта Джейхан экспортировано 14 774 660 тонн сырой нефти. Это на 1,82% превышает объемы экспорта в первом полугодии прошлого года.
В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 июля 2016 года из порта Джейхан экспортировано 305 968 432 тонны азербайджанской нефти.
Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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