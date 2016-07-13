​Объем экспорта азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 2%

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В июне 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 143 253 тонны азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 23% меньше по сравнению с июнем 2015 года. Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 424 400 тонн (66%) этого объема.

За январь-июнь этого года из порта Джейхан экспортировано 14 774 660 тонн сырой нефти. Это на 1,82% превышает объемы экспорта в первом полугодии прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 июля 2016 года из порта Джейхан экспортировано 305 968 432 тонны азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.