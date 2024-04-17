ОАЭ готовы оказать всяческую поддержку Азербайджану в период председательства в COP29

Объединенные Арабские Эмираты готовы оказать всяческую поддержку Азербайджану в период его председательства в COP29.

Объединенные Арабские Эмираты готовы оказать всяческую поддержку Азербайджану в период его председательства в COP29.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, президентом COP28 Султаном Ахмадом аль-Джабером в Абу-Даби.

"Мы обсудили вопросы наращивания производственных мощностей, ускорения реализации проектов по передаче электроэнергии с нашим стратегическим партнером в области зеленой энергетики - компанией Masdar, первую фазу проекта газового месторождения "Абшерон", расширение сотрудничества в секторе разведки и добычи с компанией ADNOC, а также другие вопросы, стоящие на повестке дня", - написал министр в соцсети "X".