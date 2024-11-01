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НПЗ STAR возобновил работу после двухмесячной остановки на ремонт

НПЗ STAR возобновил работу после двухмесячной остановки на ремонт Турецкий НПЗ STAR, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), возобновил работу после остановки с 5 сентября на плановые ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание оборудования.
Энергетика
1 ноября 2024 г. 09:22
НПЗ STAR возобновил работу после двухмесячной остановки на ремонт

Турецкий НПЗ STAR, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), возобновил работу после остановки с 5 сентября на плановые ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание оборудования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию компании SOCAR Turkiye Enerji [турецкое подразделение SOCAR].

"Плановый ремонт на НПЗ STAR, который продлился около 2 месяцев, проводимый для увеличения производственных мощностей завода, успешно завершен. STAR впервые взял плановый перерыв в производстве и провел работы по техническому обслуживанию и модернизации всего оборудования", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что благодаря этой остановке, операционная эффективность НПЗ STAR повысится и позволит обеспечить бесперебойное производство в течение следующих 5 лет без необходимости новых плановых остановок.

"С завершением ремонта, производственная мощность завода увеличена на 2,5%",- говорится в информации.

Президент нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнес подразделения SOCAR Turkiye Enerji и генеральный директор нефтехимического комплекса Petkim Кенан Мирзаев, оценивая запланированную остановку завода, отметил, что STAR удовлетворяет значительную часть потребностей Турции в нефтепродуктах и почти все потребности Petkim в нафте.

"Мы успешно завершили плановую остановку, которую НПЗ STAR провел впервые со дня начала своей деятельности, причем досрочно, в рамках бюджета и с увеличением производственных мощностей завода….Мы рассматриваем успешную работу SOCAR Turkiye как отражение тесного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, и продолжим вносить свой вклад, создавая ценности для развития наших стран и достижения целей», - сказал он.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Мощность завода до остановки составляла 13 млн тонн продукции в год. Он обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создает условия для выхода ГНКАР на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

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Версия на азербайджанском языке İki aylıq təmirə dayanan STAR NEZ fəaliyyətini bərpa edib

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