​Новые назначения в SOCAR

Аднан Ахмедзаде https://report.az/storage/news/fc20e61c9f66f58dd20aa1b5e61e9f98/c8b16b9b-1cdb-4469-ad5c-21902610e26b_292.jpg

Начальник Управления маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Аднан Ахмедзаде назначен на новую должность.

Как сообщает Report, А.Ахмедзаде назначен заместителем вице-президента по инвестициям и маркетингу Эльшада Насирова.

Напомним, что А.Ахмедзаде родился в 1978 году в Баку.

В 2006-2007 гг. он занимал должность заместителя начальника отдела транспорта и экспедиции Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2007–2008 гг. - начальника отдела управления коммерческими рисками в торговых операциях и отдела логистики, в 2008–2010 гг. - начальника Департамента экспортных операций, с 2010 года - начальника Управления маркетинга и экономических операций.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева в 2015 году А.Ахмедзаде был награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии нефтяной промышленности в Азербайджане.

Руководство Управлением маркетинга и экономических операций SOCAR было поручено Адилю Мамед оглы Велиеву. А.Велиев родился в 1980 году в Баку. Окончил с отличием Азербайджанскую государственную нефтяную академию, получив степень магистра по специальности "Переработка нефти и газа", в 2017 году успешно завершил программу делового администрирования ("Master of Business Administration" - MBA) в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина.

С 2003 года работает в Управлении маркетинга и экономических операций SOCAR, с 2010 года занимает должность заместителя начальника департамента экспортных операций Управления.

Адилю Велиеву