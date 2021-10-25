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Новак: Спрос на нефть восстановится в 2022 году

Новак: Спрос на нефть восстановится в 2022 году Страны соглашения ОПЕК+ на министерской встрече 4 ноября обсудят текущий план восстановления добычи нефти на 400 тыс баррелей в сутки.
Энергетика
25 октября 2021 г. 21:49
Новак: Спрос на нефть восстановится в 2022 году

Страны соглашения ОПЕК+ на министерской встрече 4 ноября обсудят текущий план восстановления добычи нефти на 400 тыс баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Reuters вице-премьер РФ Александр Новак.

"В течение 2022 года, по моей оценке. К концу года", - сказал он в Эр-Рияде. Новак также добавил, что на встрече министров ОПЕК+ 4 ноября будет обсуждаться "текущая ситуация на то рынке нефти". "Но пока исходим из того, что график (восстановления добычи нефти), который подписан, должен соблюдаться", - отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос о более ускоренном восстановлении добычи нефти.

Новак затруднился спрогнозировать, могут ли цены на нефть достичь рекордных уровней на фоне ситуации на газовом рынке. "Это будет зависеть от спроса, с ним есть некоторая неопределенность, он может снизиться немного. К тому же мы видим, что возникают новые волны распространения коронавируса", - заключил он.

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