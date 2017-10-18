Новак: Балансировка рынка нефти может продлиться до середины 2018 года

© Sputnik/ Sergei Guneyev

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Балансировка спроса и предложения на рынке нефти может произойти как в первом квартале 2018 года, так и до середины следующего года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на Фестивале молодежи и студентов.

"Мы надеемся, что к середине следующего года или в первом квартале следующего года, если такая тенденция по сокращению излишков нефти будет сохраняться, то рынок сбалансируется. Мы выйдем на сбалансированное состояние спроса и предложения", - пояснил Новак.

Он напомнил, что в настоящее время в мире наблюдается перепроизводство нефти, которое сложилось на начало текущего года до заключения сделки ОПЕК+, однако тенденция по сокращению запасов сырья положительная. "У нас излишек 330 млн баррелей, относительно среднего пятилетнего уровня он снизился уже в два раза", - сказал министр.