Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях

Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях.

Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на власти страны.

"Правительство Нидерландов согласно с выводом Еврокомиссии о том, что российский указ является нарушением существующих санкций… Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями", - цитирует агентство представителя министерства экономики и климатической политики Нидерландов.