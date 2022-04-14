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Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях

Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях.
Энергетика
14 апреля 2022 г. 15:26
Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях

Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на власти страны.

"Правительство Нидерландов согласно с выводом Еврокомиссии о том, что российский указ является нарушением существующих санкций… Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями", - цитирует агентство представителя министерства экономики и климатической политики Нидерландов.

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Версия на английском языке Netherlands won't allow its companies to pay for gas in rubles

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