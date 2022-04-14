Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях

Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на власти страны.
"Правительство Нидерландов согласно с выводом Еврокомиссии о том, что российский указ является нарушением существующих санкций… Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями", - цитирует агентство представителя министерства экономики и климатической политики Нидерландов.