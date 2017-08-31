Несмотря на сокращение запасов в США, нефть упала в цене

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в США за неделю 19-25 августа сократились на 5,392 млн баррелей или 1,16% и составили 457,78 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозируют снижение нефтяных запасов на 1,75 млн баррелей или 0,38%. Запасы бензина за отчетный период повысились на 0,01% или 0,035 млн баррелей против прогноза о неизменении, составив 229,9 млн баррелей.

В США за отчетный период добыча нефти увеличилась на 2 тыс. баррелей/день или 0,02%, до 9,530 млн баррелей/день.

Report сообщает, что сокращение запасов нефти не привело к росту цен на Brent. Цена на Brent снизилась на 2% и достигла 50,7 доллара/баррель. Причинами снижения цены называются факторы перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов из-за урагана "Харви" и завершение летнего сезона.