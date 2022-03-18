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Neosun Energy: Азербайджан - один из самых перспективных регионов для солнечной энергетики

Neosun Energy: Азербайджан - один из самых перспективных регионов для солнечной энергетики Гарадагская солнечная электростанция станет крупнейшей солнечной электростанцией на территории СНГ и Центральной Азии
Энергетика
18 марта 2022 г. 16:47
Neosun Energy: Азербайджан - один из самых перспективных регионов для солнечной энергетики

15 марта президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. В эксклюзивном интервью российскому бюро Report генеральный директор компании-производителя солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов нового поколения Neosun Energy Илья Лихов рассказал перспективах развития солнечной энергетики в Азербайджане.

- Каковы преимущества использования солнечной энергии?

- Сегодня солнечные электростанции — самый дешевый способ генерации энергии. Для такой солнечной республики как Азербайджан солнечная электростанция позволит существенно увеличить долю возобновляемых источников энергии в балансе и снизить стоимость генерации. Последние 10-15 лет Баку последовательно и активно развивал рынок возобновляемых источников энергии. За это время были построены сотни мегаватт гидроэлектростанций. Теперь же благодаря СЭС доля ВИЭ значительно вырастет.

Солнечная энергетика динамично развивается в мире и растет ежегодно. За прошлый год было введено более 120 гигаватт солнечных электростанций, а инвесторы в мире все больше перераспределяют доли своих инвестиций в пользу солнца и ветра. Фактически большая часть новых мощностей, возводимых в мире, приходится на солнце и ветер. Особенно среди них выделяются такая компания, как Masdar, которая сейчас активно развивает солнечную и ветровую энергетику в Центральной Азии.

- На этой неделе состоялась церемония закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции, которая будет построена в Азербайджане компанией из ОАЭ. Считаете ли вы Азербайджан перспективным рынком для инвестиций в этой сфере?

- Азербайджан является одним из самых перспективных регионов в мире с точки зрения развития солнечной энергетики. Это связано с большим количеством солнечных дней в году и высоким уровнем инсоляции. В этом ключе Азербайджан наравне с ОАЭ и Саудовской Аравией имеет один из самых низких итоговых тарифов, получаемых от солнца (LCOE), что и предопределило решение инвесторов.

- Какое значение открытие этой электростанции имеет для развития этой сферы в будущем?

- Гарадагская солнечная электростанция будет крупнейшей солнечной электростанцией на территории СНГ и Центральной Азии. Учитывая уровень солнечной инсоляции, тут существенно снизится стоимость генерации электричества в регионе. Исторически Азербайджан ассоциировался с добычей нефти. Строительство крупнейшей в регионе СЭС — яркий сигнал об изменении политики в пользу возобновляемых источников энергии и к переходу к современным технологиям генерации.

Думаю, в ближайшее время на рынке появится больше частных компаний занимающихся строительством солнечных электростанций. Уже 4 года солнечная энергетика один из самых дешевых видов генерируемой энергии. Но энергетика очень консервативная отрасль, и такая мощная станция вкупе с крупными инвестициями привлечет внимание и даст сигнал рынку, что это работает. А это в свою очередь затронет все сферы экономики и производства, где нужна энергия, то есть в принципе все.

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Версия на английском языке Neosun Energy: Azerbaijan - one of most promising regions for solar energy

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