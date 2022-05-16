Нефтяные резервы Германии могут обеспечивать снабжение в стране три месяца

ФРГ может в течение трех месяцев использовать нефть из национальных резервов для обеспечения своей энергобезопасности, если наступят чрезвычайные обстоятельства.

ФРГ может в течение трех месяцев использовать нефть из национальных резервов для обеспечения своей энергобезопасности, если наступят чрезвычайные обстоятельства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в эфире телеканала n-tv.

"Резервы у нас большие. У нас есть сырая нефть на три месяца. Это обеспечит снабжение даже в том случае, если в страну не будет поступать вообще ничего", - сказал он.

На конец 2021 года национальные нефтяные резервы ФРГ оценивались в 14 млн тонн нефти и 9 млн тонн нефтепродуктов.