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Нефтяные резервы Германии могут обеспечивать снабжение в стране три месяца

Нефтяные резервы Германии могут обеспечивать снабжение в стране три месяца ФРГ может в течение трех месяцев использовать нефть из национальных резервов для обеспечения своей энергобезопасности, если наступят чрезвычайные обстоятельства.
Энергетика
16 мая 2022 г. 18:36
Нефтяные резервы Германии могут обеспечивать снабжение в стране три месяца

ФРГ может в течение трех месяцев использовать нефть из национальных резервов для обеспечения своей энергобезопасности, если наступят чрезвычайные обстоятельства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в эфире телеканала n-tv.

"Резервы у нас большие. У нас есть сырая нефть на три месяца. Это обеспечит снабжение даже в том случае, если в страну не будет поступать вообще ничего", - сказал он.

На конец 2021 года национальные нефтяные резервы ФРГ оценивались в 14 млн тонн нефти и 9 млн тонн нефтепродуктов.

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