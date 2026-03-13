Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Энергетика
    • 13 марта, 2026
    • 11:22
    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Нефтедобывающие компании стран Персидского залива потеряли около $15,1 млрд выручки из-за прекращения судоходства через Ормузский пролив.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Financial Times.

    Издание на основе подсчетов консалтинговой фирмы Wood Mackenzie сообщает, что фактическое закрытие Ормузского пролива больше всего ударило по Саудовской Аравии, которая потеряла выручку от нефтяного экспорта в размере $4,5 млрд. Катарская нефтегазовая компания Qatar Energy с 2 по 11 марта недополучила порядка $571 млн доходов из-за приостановки добычи нефти.

    Эксперты считают, что наиболее серьезный ущерб от перебоев в добыче и поставках нефтепродуктов может понести Ирак, который получает 90% поступлений в бюджет от добычи нефти. Катар и Кувейт также могут столкнуться с негативными последствиями, но в краткосрочной перспективе могут использовать средства своих суверенных фондов.

    Стоимость нефтепродуктов и сжиженного природного газа на судах, заблокированных в Ормузском проливе, составляет не менее $10,7 млрд, пишет FT со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. В среднем через пролив ежедневно транспортировали энергоресурсы стоимостью $1,2 млрд.

    Закрытие Ормузского пролива Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Финансы
    11:27

    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн

    Бизнес
    11:27
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Внешняя политика
    11:24

    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    Внутренняя политика
    11:22

    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Энергетика
    11:20

    Внешний долг банков Азербайджана в 2025 году вырос в 1,5 раза

    Финансы
    11:16

    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Милли Меджлис
    11:13

    Доходы Бакинского морского порта увеличились на 10% в 2025г

    Инфраструктура
    11:13

    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    Лента новостей