Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

Нефтедобывающие компании стран Персидского залива потеряли около $15,1 млрд выручки из-за прекращения судоходства через Ормузский пролив.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Financial Times.

Издание на основе подсчетов консалтинговой фирмы Wood Mackenzie сообщает, что фактическое закрытие Ормузского пролива больше всего ударило по Саудовской Аравии, которая потеряла выручку от нефтяного экспорта в размере $4,5 млрд. Катарская нефтегазовая компания Qatar Energy с 2 по 11 марта недополучила порядка $571 млн доходов из-за приостановки добычи нефти.

Эксперты считают, что наиболее серьезный ущерб от перебоев в добыче и поставках нефтепродуктов может понести Ирак, который получает 90% поступлений в бюджет от добычи нефти. Катар и Кувейт также могут столкнуться с негативными последствиями, но в краткосрочной перспективе могут использовать средства своих суверенных фондов.

Стоимость нефтепродуктов и сжиженного природного газа на судах, заблокированных в Ормузском проливе, составляет не менее $10,7 млрд, пишет FT со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. В среднем через пролив ежедневно транспортировали энергоресурсы стоимостью $1,2 млрд.