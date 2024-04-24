О нас

Нефтегазовая Eni сократила квартальную чистую прибыль вдвое

Нефтегазовая Eni сократила квартальную чистую прибыль вдвое Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года, причем прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания.
Энергетика
24 апреля 2024 г. 12:22

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года, причем прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в январе-марте чистая прибыль компании снизилась до 1,21 млрд евро с 2,39 млрд евро годом ранее.

Без учета разовых факторов прибыль понизилась до 1,58 млрд евро с 2,91 млрд евро.

Выручка сократилась на 15%, до 23,17 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали прибыль компании на уровне 1,67 млрд евро при выручке в 21,97 млрд евро.

Добыча нефти и газа в первом квартале увеличилась до 1,74 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) по сравнению с 1,66 млн б.н.э./с за тот же период годом ранее, говорится в сообщении Eni.

Eni ожидает, что добыча по итогам текущего года составит 1,69-1,71 млн б.н.э./с, а средняя цена нефти марки Brent составит $86 за баррель. Прогноз капзатрат составляет 9 млрд евро.

Компания увеличила размер программы выкупа акций на текущий год на 45%, до 1,6 млрд евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Eni Q1 net profit declines

Другие новости из категории

Цены на нефть незначительно повысились
Цены на нефть незначительно повысились
24 апреля 2024 г. 09:49
Сегодня в Шеки и Габале не будет газа
Сегодня в Шеки и Габале не будет газа
24 апреля 2024 г. 09:37
Цена азербайджанской нефти превысила 89 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 89 долларов
24 апреля 2024 г. 09:15
У берегов Намибии обнаружили месторождение нефти с запасами в 10 млрд баррелей
У берегов Намибии обнаружили месторождение нефти с запасами в 10 млрд баррелей
23 апреля 2024 г. 18:20
В Азербайджане налоговые поступления через нефтегазовый сектор сократились более чем на 40%
В Азербайджане налоговые поступления через нефтегазовый сектор сократились более чем на 40%
23 апреля 2024 г. 16:34
Нефть марки Brent подешевела до 86,72 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 86,72 доллара за баррель
23 апреля 2024 г. 15:53
ОАО Азерэнержи увеличило производство электроэнергии на ГЭС на 60%
ОАО "Азерэнержи" увеличило производство электроэнергии на ГЭС на 60%
23 апреля 2024 г. 14:07
Азербайджан увеличил импорт электроэнергии на 42%
Азербайджан увеличил импорт электроэнергии на 42%
23 апреля 2024 г. 12:55
В Азербайджане производство электроэнергии сократилось на 8%
В Азербайджане производство электроэнергии сократилось на 8%
23 апреля 2024 г. 12:40
В Азербайджане пройдет первый аукцион по строительству СЭС
В Азербайджане пройдет первый аукцион по строительству СЭС
23 апреля 2024 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi