Нефтегазовая Eni сократила квартальную чистую прибыль вдвое

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года, причем прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания.

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года, причем прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в январе-марте чистая прибыль компании снизилась до 1,21 млрд евро с 2,39 млрд евро годом ранее.

Без учета разовых факторов прибыль понизилась до 1,58 млрд евро с 2,91 млрд евро.

Выручка сократилась на 15%, до 23,17 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали прибыль компании на уровне 1,67 млрд евро при выручке в 21,97 млрд евро.

Добыча нефти и газа в первом квартале увеличилась до 1,74 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) по сравнению с 1,66 млн б.н.э./с за тот же период годом ранее, говорится в сообщении Eni.

Eni ожидает, что добыча по итогам текущего года составит 1,69-1,71 млн б.н.э./с, а средняя цена нефти марки Brent составит $86 за баррель. Прогноз капзатрат составляет 9 млрд евро.

Компания увеличила размер программы выкупа акций на текущий год на 45%, до 1,6 млрд евро.