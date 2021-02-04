О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть продолжает дорожать на оптимизме вокруг сделки ОПЕК+

Нефть продолжает дорожать на оптимизме вокруг сделки ОПЕК+ Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла 58,77 доллара США за баррель
Энергетика
4 февраля 2021 г. 10:13
Нефть продолжает дорожать на оптимизме вокруг сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают начатое еще в понедельник ралли, трейдеры оптимистично настроены по поводу сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и ее влияния на нефтяной рынок, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% — до 58,77 доллара США за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — росла на 0,65%, до 56,05 доллара США за баррель. С начала недели котировки выросли на 5-7%, поднявшись до февральских рекордов прошлого года.

Главным позитивным фактором для нефтяного ралли остается сделка ОПЕК+ и усилия стран по снижению добычи. В январе Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Скорее всего, динамика нефти в первых двух кварталах будет позитивной, и более высокие цены могут привести к возвращению на рынок большего объема нефти США и Ирана", — приводит агентство Bloomberg мнение аналитика по энергетике DBS Bank Ltd. Суво Саркара (Suvo Sarkar).

По итогам прошедшего в среду заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендаций по сделке сделано не было. Вместе с этим перспективы рынка нефти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, видятся альянсу оптимистичными.

Инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам нефти в США за прошлую неделю. Согласно релизу минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) неожиданно снизились на 1 миллион баррелей, до 475,7 миллиона баррелей за минувшую неделю. Аналитики ждали рост на 0,4 миллиона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
28 января 2021 г. 19:00
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
ФотоВ Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
31 января 2021 г. 04:46
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
2 февраля 2021 г. 13:17
Насколько жители Грузии осведомлены о Второй Карабахской войне?
Насколько жители Грузии осведомлены о Второй Карабахской войне?
28 января 2021 г. 19:18
Проведено заседание в связи с историко-культурными памятниками в Карабахе
Проведено заседание в связи с историко-культурными памятниками в Карабахе
29 января 2021 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi