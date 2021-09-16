Нефть продолжает дорожать на фоне сокращения запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили рост после публикации статистики о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили рост после публикации статистики о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.02 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27%, до 75,66 доллара США за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,26%, до 72,8 доллара США за баррель.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать данные о снижении коммерческих запасов "черного золота" в США. Так, показатель (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 сентября, снизился на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 417,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 3,5 миллиона баррелей. Показатель третью неделю подряд держится на минимуме с сентября 2019 года.

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе, где тропический шторм "Николас" укрепился до урагана и ставит под угрозу добычу нефти. Рынки опасаются, что последствия могут сказаться на добыче нефти так же, как и после урагана "Ида".

"В течение еще одной недели приостановка добычи и снижение объемов нефтепереработки уравновесили друг друга — и на прошлой неделе оба показателя едва увеличились, поскольку побережье Мексиканского залива изо всех сил пытается оправиться от воздействия урагана Ида", — сказал газете Wall Street Journal ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит (Matt Smith).