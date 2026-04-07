    • 07 апреля, 2026
    • 09:39
    Нефть подорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Цены на нефть значительно выросли, трейдеры продолжают опасаться дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после недавней угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить объекты инфраструктуры в Иране.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 1,25% относительно предыдущего закрытия, до $111,14 за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до $115,16.

    Отметим, что Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Власти Ирана в ответ заявили, что решительно ответят в случае реализации этих угроз.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Цена на нефть Дональд Трамп
    Oil prices surge amid fears of Middle East escalation

    10:12

    Люк Коффи назвал впечатляющим прогресс в восстановлении Карабаха

    10:04

    Умерла учительница, на которую напал школьник в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

    10:04

    В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество

    09:54

    Соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн мост закрыли из-за опасений иранских атак

    09:50

    В Таджикистане построят солнечную электростанцию мощностью 250 МВт

    09:44

    В Москве госпитализированы 28 работников Красноярского музыкального театра

    09:43

    В Каспийском море вновь произошло землетрясение

    09:39

    09:39
    МЧС: В Баку и регионах продолжаются работы по ликвидации последствий ливней

