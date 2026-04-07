Нефть подорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть значительно выросли, трейдеры продолжают опасаться дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после недавней угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить объекты инфраструктуры в Иране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 1,25% относительно предыдущего закрытия, до $111,14 за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до $115,16.

Отметим, что Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Власти Ирана в ответ заявили, что решительно ответят в случае реализации этих угроз.