Нефть подорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Энергетика
- 07 апреля, 2026
- 09:39
Цены на нефть значительно выросли, трейдеры продолжают опасаться дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после недавней угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить объекты инфраструктуры в Иране.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 1,25% относительно предыдущего закрытия, до $111,14 за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до $115,16.
Отметим, что Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Власти Ирана в ответ заявили, что решительно ответят в случае реализации этих угроз.
