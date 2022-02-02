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Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США Мировые цены на нефть выросли - рынки отреагировали данные Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США.
Энергетика
2 февраля 2022 г. 09:15
Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть выросли - рынки отреагировали данные Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% — до 89,46 долларов США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,31%, до 88,47 долларов.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января опустились на 1,6 млн баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о росте запасов на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры также ожидают новостей от ОПЕК+. На среду запланировано заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение о параметрах добычи альянса на март. Рынки полагают, что ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тыс. баррелей в день.

Благоприятно на нефтяных котировках сказывается и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 96,26 пункта. Удешевление доллара делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.

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